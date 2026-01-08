"Wein am Turm"

Genießen Sie einen stimmungsvollen Abend mit den Weinen des Öko-Weinguts Schmalzried und dem kulinarischen Angebot des Restaurants Rebblick.
Info
Turm "FernSehen" Korber Straße Kleinheppach, 71404 Korb
mit Öko-Weingut Schmalzried
bis
Turm "FernSehen" Korber Straße Kleinheppach, 71404 Korb
Genießen Sie einen stimmungsvollen Abend mit den Weinen des Öko-Weinguts Schmalzried und dem kulinarischen Angebot des Restaurants Rebblick.
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