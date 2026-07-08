"Wein am Turm"

Genießen Sie einen stimmungsvollen Abend mit den Weinen der Weingärtnergenossenschaft Korb und den kulinarischen Köstlichkeiten von EDEKA Petermann Catering.
Info
Turm "FernSehen" Korber Straße Kleinheppach, 71404 Korb
mit der Weingärtnergenossenschaft Korb
bis
Turm "FernSehen" Korber Straße Kleinheppach, 71404 Korb
Genießen Sie einen stimmungsvollen Abend mit den Weinen der Weingärtnergenossenschaft Korb und den kulinarischen Köstlichkeiten von EDEKA Petermann Catering.
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