"Wein am Turm"

Genießen Sie einen stimmungsvollen Abend mit den Weinen von DieWeinwerker und den kulinarischen Köstlichkeiten der Kelterstube und von EDEKA Petermann Catering.
Info
Turm "FernSehen" Korber Straße Kleinheppach, 71404 Korb
mit DieWeinwerker
bis
Turm "FernSehen" Korber Straße Kleinheppach, 71404 Korb
Genießen Sie einen stimmungsvollen Abend mit den Weinen von DieWeinwerker und den kulinarischen Köstlichkeiten der Kelterstube und von EDEKA Petermann Catering.
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