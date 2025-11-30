Wein & Antipasti "Übersee Edition"

Am Samstag dem 17. Januar um 19:30 Uhr findet wieder unser Klassiker Wein & Antipasti statt, diesmal jedoch in der „Übersee Edition“.

Wir verköstigen uns einmal quer durch die neue (Wein)welt von Weiß zu Rot, von Nord nach Süd, von elegant bis kräftig. Es sollten für jeden ein paar schöne Weine dabei sein😊 Schnappt euch ein Ticket und verbringt mit uns einen entspannten Abend!

Weitere Infos auf https://thebottleshop.online/collections/tastings/products/wein-antipasti-italia-edition-am-29-11-2025-kopie