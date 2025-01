Wein & Antipasti in der Premium-Version

Am Samstag dem 01. März um 19:30 Uhr findet wieder unser Klassiker Wein & Antipasti statt, aber diesmal in der Premium Version. Steillagen und Große Gewächse sind an diesem Abend Standard🤩

Wir verköstigen uns einmal quer durch die Weinwelt von Weiß nach Rot, von Neuseeland bis Kalifornien, von elegant bis kräftig. Es sollten für jeden ein paar schöne Weine dabei sein😊 Schnappt euch ein Ticket und verbringt mit uns einen entspannten Abend!