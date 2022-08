Die gesamte Lauffener Weinwelt präsentiert sich alljährlich im wunderschönen spätsommerlichen Ambiente des Lauffener Burghofs bei "Wein auf der Insel".

Das romantische Lauffener Weinfest auf der Rathausinsel inmitten des majestätischen Neckars findet schon seit 2004 immer am ersten Septemberwochenende (Sa - Mo) statt. Begleitet wird die Weinvielfalt von herausragenden Gastronomiebetrieben mit der unterschiedlichsten Küche. Begleitet werden die kulinarischen Genüsse an drei Abenden von launiger Live-Musik aus Swing, Jazz, Blues, Rock und Pop.

Die einzigartige Kulisse des Burghofs lädt die Besucher bei stimmungsvoller Beleuchtung zu einer herrlichen Open-Air-Weinverkostung ein. Dabei können die Besucher nahezu das komplette Sortiment der Lauffener Weine zehntelesweise kennenlernen. Mit von der Partie sind natürlich stets die preisgekrönten Weine der Lauffener Weingärtner eG, aber auch die privaten Lauffener Weingüter bringen ihre exklusiven Weinkreationen mit auf die Insel. Serviert werden diese edlen Tropfen alljährlich im speziell hierfür hergestellten „Wein auf der Insel“- Stielglas. Für alkoholfreie Getränke ist aber natürlich ebenso gesorgt wie für leckere Kaffeespezialitäten und einen "süßen Abschluss".

Eröffnet wird das Weinfestival auf der Neckarinsel traditionell am Samstagabend von Bürgermeister Klaus-Peter Waldenberger und einer württembergischen Weinhoheit. Besonders beliebt ist am Sonntagnachmittag außerdem der spannende Weincontest, bei dem seit einigen Jahren verschiedene Teams ihren Weinverstand unter Beweis stellen. Die Rebsortenbestimmung mit kurzweiligen Informationen rund um den Wein wurde bisher stets von der Weinbruderschaft Heilbronn und der württembergischen Weinkönigin kompetent begleitet. Doch nicht nur wer am Contest teilnimmt kommt in den Genuss einer mehrstöckigen Weinprobe: Auch für das Publikum wird es spannend, denn die interessierten Zuschauer dürfen mitprobieren und mitraten. Hierzu gibt es immer ein Publikumsweinquiz, welches zur Contestzeit gemütlich am Tisch ausgefüllt werden kann.

„Wein auf der Insel“ ist und bleibt ein Geheimtipp unter den Weinfesten. Das haben in den vergangenen Jahren viele Besucher erkannt und genossen. Besonders gewürdigt wurde dies mit der Verleihung des Titels "Empfohlenes Württemberger Weinfest" vom Württembergischen Weininstitut

- natürlich mit Höchstpunktzahl!