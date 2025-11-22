Ein Abend voller Genuss und Humor in Pfedelbach.

Pfedelbachs beliebtes Wein-Comedy-Genuss-Event geht in die nächste Runde! Am Samstag, den 22. November 2025, laden Kultur in Pfedelbach (KiPf) und der Musikverein Pfedelbach zu einem unvergesslichen Abend in die Kelter Windischenbach ein.

Comedy – Kunschtvoller Gruscht – Von Ällem Ebbes

Freuen Sie sich auf das schwäbische Kabarett-Duo Pfefferle und Zipperle, die mit ihrem Programm „Kunschtvoller Gruscht – Von Ällem Ebbes“ den alltäglichen Wahnsinn auf die Bühne bringen. In verschiedenen Szenen schlüpfen die beiden in die verrücktesten Rollen: Ob als streitendes Ehepaar, überforderte Eltern oder Psychiatrie-Patienten – ihr Humor trifft mitten ins schwäbische Herz! Ein Abend voller Skurrilitäten, Sprachwitz und schlagfertiger Dialoge erwartet Sie.

Wein – Weingut Busch präsentiert edle Tropfen

Zu diesem humorvollen Programm serviert das Weingut Busch eine exzellente Auswahl an Weinen:

Secco zum Empfang

Grauburgunder

Chardonnay

Souvignier Gris

Muskat Trollinger

Lemberger

Cabernet Dorsa

Damit nicht nur die Lachmuskeln, sondern auch der Gaumen verwöhnt wird, gibt es dazu einen köstlichen Vesperteller von der Hofmetzgerei Hack Lindelberg.

Ablauf des Abends

📍 Ort: Kelter Windischenbach

🕡 Einlass: 18:30 Uhr

🎭 Beginn: 19:00 Uhr

Nach der Weinprobe und Comedy darf der Abend noch gemütlich ausklingen – genießen Sie die Weine und den schwäbischen Humor in geselliger Runde!

Eintrittskarten sind nur im Vorverkauf erhältlich.

Tickets für die Veranstaltung erhalten Sie hier

📍 Auf Ihr Kommen freut sich KiPf & der Musikverein Pfedelbach!