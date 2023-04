Wein-Erlebnistag im Altenberg

Wein- und Naturerlebnis in der Weinbergslage Altenberg von Oberlauda/Lauda

Der Weinbau am Altenberg ist geprägt von der Ursprünglichkeit des Weinbaus im Taubertal. In den 1970er Jahren wurde eine Rebflubereinigung, die zur damaligen Zeit eine Zerstörung der gewachsenen und natürlichen Strukturen bedeutete, vehindert. Aus diesem Grund ist die Landsschaft noch heute von einem abwechslungsreichen Nebeneinander von Weinbergen, Hecken, Wiesen, Obstbäumen, Steinriegel und Trockenmauern geprägt. Diese Abwechslung prägt das Mikroklima unsererer Rebflächen und bildet zusammen mit dem Muschelkalksverwitterungsboden, die Grundlage fü den Geschmack unserer Weine. Am Wein- und Naturerlebnistag haben Sie die Gelegenheit unsere Weine dort zu genießen wo sie wachsen. Bei geführten Touren erfahren Sie interessantes über die Flora und Fauna dieser einzigartigenvom Weinbau geprägten Kulturlandschaft.