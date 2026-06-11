Wein-Fackel-Spaziergang

Beim Winter Weinspaziergang mit Weinerlebnisführerin Nicole Betz ist ein unvergesslicher Winterabend in der malerischen Weinregion am Heuchelberg im gleichnamigen Naturpark zu erleben.

Von sanften Fackellichtern verzaubert, taucht man in die stimmungsvolle Atmosphäre dieser einzigartigen WeinErlebnisTour ein.

Die Tour startet mit einem prickelnden Sektempfang, während ein herrlicher Ausblick auf die Rebenlandschaft zu genießen ist.

Anschließend geht es auf einen gemütlichen Spaziergang mit 3 Stopps zur Probe von ausgewählten Weinen. Dabei hat die Weinerlebnisführerin Nicole Betz viel Interessantes über die Weine, die Weinherstellung und den Weinanbau in der Weinregion HeilbronnerLand zu erzählen.

Zum Abschluss gibt es am urigen Wengerthäusle einen Glühwein und eine regionaltypische rote Grillwurst - als vegetarische Alternative einen Grillkäse.

Ob allein, mit Freunden oder der Familie ist die Weinerlebnistour eine perfekte Kombination aus Genuss, Geselligkeit und winterlicher Romantik.