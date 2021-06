Der Wein schmeckt am besten dort, wo er entsteht. Ob auf den Weingütern oder in den Weinbergen – Hohenlohe bietet ideale Rahmenbedingungen. Bereits zum zweiten Mal musste das Hohenloher Weindorf in Öhringen verschoben werden. Aus der Not heraus und da wir zeigen wollen, dass Hohenlohe weiterhin den Wein im Herzen trägt, entstand das Projekt "Wein Freude Hohenlohe". In einer gemeinsamen Initiative der Weindorfgemeinschaft und der Stadt Öhringen finden am ursprünglichen Weindorfwochenende, vom 1. bis 4. Juli 2021, ausgewählte Aktionen auf den Weingütern und in der Gastronomie statt. Mit kreativen Veranstaltungskonzepten, „Besen to-go“, Picknick in den Weinbergen, Weinprobier-Pakete oder kulinarischen Aktionen rund um den Wein locken die Teilnehmer Ihre Gäste zu sich nach Hause. Natürlich immer unter Einhaltung der dann geltenden Verordnung. Wir freuen uns auf eine außergewöhnliche Aktion und wünschen Ihnen viel Spaß beim Erkunden der (Wein-)Kulturlandschaft Hohenlohe.