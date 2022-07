Wein- Höhepunkte, Genusswandern an Neckar, Enz und Stromberg

Wein-Höhepunkte Genusswandern im 3B_Land. Das Wander- und Wein-Highlight!

Auf dem gut 14 Kilometer langen komplett ausgeschilderten 3B-Rundwanderkurs.

Gewandert wird zwischen Bönnigheim, Freudental, Löchgau und Erligheim.

Die dreizehn Genussstationen entlang der Strecke bilden die Wein-Höhepunkte und bitten Wanderer zur Rast und Einkehr. Gemeinsam mit Wein-Genossenschaften, eigenständigen Weinerzeugern und einer Brennerei stellt das 3B-Tourismus-Team ein buntes Genuss- und Rahmenprogramm auf die Beine. An den Wein-Höhepunkten bieten die Erzeuger eine besondere Auswahl ihrer Erzeugnisse an. Für Essen ist an den Stationen ebenfalls gesorgt.

In die Wanderung kann bequem von mehreren Stellen „eingestiegen“ werden. In diesem Jahr gibt es an allen Wein-Höhepunkten für 2,50 € ein Glas, das bei der Wanderung mitgeführt und an den Ständen befüllt werden kann.

Aussichts- und Steillagenerlebnisse sind bei dieser Wanderung inklusive! Mit erlesenen Produkten der Wengerter und Brennereien wird dieser Genuss-Wandertag zu einem ganz besonderen Wein-Höhepunkt.