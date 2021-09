Entspannt ein Glas Wein genießen, ganz zentral in der Heilbronner Innenstadt, das ist ab Donnerstag, 9. September möglich.

Eingebettet in die aufwendige Stadtbegrünung des Grünflächenamtes, zwischen Blumen und Palmen bietet der Weinausschank im Kiliansgarten mit Sitzgelegenheiten und einer großen Auswahl an regionalen Weinen einen neuen Anlaufpunkt für Besucher der Stadt. An einigen Tagen wird rund um den Weinstand auch ein musikalisches Programm angeboten.