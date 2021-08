"Wein im Park" mit Special Guest

Weine, Cocktails & Snacks direkt am Neckarufer. Zu Gast bei den Lauffener Weingärtnern an diesem Donnerstag: Brennerei Schiefer und "I Love Mauldasch".

"Wein im Park" - der Weinausschank der Lauffener Weingärtner ist regelmäßig an Samstagen von 15 bis 20 Uhr und an Sonntagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Direkt am Neckarufer im Lamparter-Park sind hier die Weine aus den umliegenden Weinbergen zu verkosten.

Zur Weindorf Auslese sind einige Sondertermine mit "Special Guests" geplant. An diesem Donnerstag zu Gast: die Brennerei Schiefer aus Lauffen mit Likören, Bränden und Weincocktails. Für das leibliche Wohl sorgen "I Love Mauldasch" mit einfallsreichen Maultaschen-Kreationen

Bitte die aktuelle Corona-Verordnung am Tag der Veranstaltung beachten. Die Kontaktdaten müssen erfasst werden (LUCA-APP oder schriftlich).

Tourentipp zu "Wein im Park":

- Panoramaweg "Hölderlin & Wein"

- Lauffener Katzenbeißer Runde

- Radtour auf dem Neckartal-Radweg (für den Rückweg: Bahnhof Lauffen in kurzer Entfernung)

Die Veranstaltung ist Teil der WEINDORF AUSLESE

Nach der Absage des "normalen" Heilbronner Weindorfs gestalten die Weindorf-Beschicker vom 9. bis 19. September mit dezentralen Angeboten ein buntes Programm mit Weinwanderungen, Weingut-Hopping, Afterwork-Weinproben oder "Wein & Kulinarik".

Weitere "WeinErlebnisse" für einen genussvollen, vinophilen Kurztrip in den Weinsüden unter www.HeilbronnerLand.de/Wein