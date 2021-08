"Wein im Park" After-Work

Weine, Snacks vom Grill und Musik in entspannter Atmosphäre genießen!

Genießen Sie mit Freunden, Kollegen oder der Familie leckere Snacks vom Grill, Weine aus Lauffen oder Mundelsheim und Musik in entspannter Atmosphäre.

"Wein im Park" - der Weinausschank der Lauffener Weingärtner ist regelmäßig an Samstagen von 15 bis 20 Uhr und an Sonntagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Direkt am Neckarufer im Lamparter-Park sind hier die Weine aus den umliegenden Weinbergen zu verkosten.

Zur Weindorf Auslese sind einige Sondertermine mit "Special Guests" geplant. An diesem Freitag zu Gast: die Metzgerei Kopf aus Lauffen mit Spezialitäten vom Grill.

Bitte die aktuelle Corona-Verordnung am Tag der Veranstaltung beachten. Die Kontaktdaten müssen erfasst werden (LUCA-APP oder schriftlich).

Tourentipp zu "Wein im Park":

- Panoramaweg "Hölderlin & Wein"

- Lauffener Katzenbeißer Runde

- Radtour auf dem Neckartal-Radweg (für den Rückweg: Bahnhof Lauffen in kurzer Entfernung)

Die Veranstaltung ist Teil der WEINDORF AUSLESE

Nach der Absage des "normalen" Heilbronner Weindorfs gestalten die Weindorf-Beschicker vom 9. bis 19. September mit dezentralen Angeboten ein buntes Programm mit Weinwanderungen, Weingut-Hopping, Afterwork-Weinproben oder "Wein & Kulinarik".

Weitere "WeinErlebnisse" für einen genussvollen, vinophilen Kurztrip in den Weinsüden unter www.HeilbronnerLand.de/Wein