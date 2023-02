Wein und Genuss im Städtle

Am 1. April 1914 feierten das "Städtle" (rechts am Neckar) und das "Dorf" (am linken Neckarufer) "Einigkeit". Diese Ehe dauert jetzt schon 109 Jahre an.

Das muss gefeiert werden! "d'r Hillers Loui" und "s'Mariele vom Dorf" nehmen Sie mit und erzählen in unterhaltsamen Anekdoten und Geschichten, wie "einig" man sich damals war. Dabei öffnen Sie so manches Tor. Lassen Sie sich in die frühere Zeit entführen und überraschen.

Um den feierlichen Rahmen zu unterstreichen werden Secco, diverse Weine und Schnäpsla gereicht, dazu salzige und süße Köstlichkeiten. Wir freuen uns auf Sie.