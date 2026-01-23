Ist Nebbiolo der Name eines Mafia-Killers oder der einer norditalienischen Rebsorte?

Bedeutet „Verschnitt“ eher Winzerkunst oder missglückte Messerattacke? Wer übernimmt die Spurensicherung, wer sammelt die Indizien?

Es ist Fakt: Die Suche nach einem kriminellen Täter gestaltet sich oft genauso schwierig und aufregend wie das Aufspüren von Aromen und Geschmackseindrücken im Weinglas. Experten sind gefragt…

Ein genussvoller Wechsel aus literarischer Hochspannung und vinophiler Spurensuche erwartet Sie an diesem Abend, wenn die beiden „Ermittler“ Hartmut Wirsching (Krimi-Lesung) und Hannes Rehm (Weinprobe) Fundstücke aus ihren Lieblingskrimis mit passenden Weinfavoriten verbinden – und dieses Duo dem Fall „Wein & Krimi“ auf unterhaltsame Weise auf den Grund geht.