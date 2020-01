Die Genuss-Messe für alle Sinne.

Einmal bezahlen, alles erleben. Die Messe Wein Lese Tage marbach + bottwartal bietet die Möglichkeit auf ein Sinneserlebnis der besonderen Art: Weinfreuden in Verbindung mit gelebter Literatur. Probieren Sie nach Herzenslust Weine aus dem Anbaugebiet Marbach & Bottwartal und genießen Sie in den angrenzenden Museen literarische Unterhaltung in Form von Lesungen und Sprechvorführungen.

Mehr Informationen zu Ausstellern, Gästen und Aktuelles: www.wein-lese-tage.de

Eintritt: Tageskarte im Vorverkauf 19,00 Euro / Karten an der Tageskasse 23,00 Euro.

Karten sind erhältlich bei allen Easy Ticket Verkaufsstellen und unter www.easyticket.de.

Das Tagesticket gilt für einen der beiden Veranstaltungstage und berechtigt an diesem zur freien Hin-+ Rückfahrt im VVS-Netz. Ebenso inkl. ist die freie Verkostung aller Weine, Degustationsglas, Wasser- + Brotservice, Hallen- + Programmplan, Shuttle-Service, die fachkompetente Beratung der Aussteller, Eintritt in das Schiller-Nationalmuseum + Literaturmuseum der Moderne, Themenführungen, Vorstellungen und Literaturspaziergänge.