"Wein meets Crime"

Spannung und Genuss verspricht die Krimilesung mit dem Autor Uwe Ittensohn, der im Deutschrittersaal sein neues Werk "Winzerblut" vorstellt.

Wenn man einen Roman aus dem Winzer Milieu vorstellt, bietet es sich natürlich an, auch Weine zu verkosten. Die Zuhörer werden zu Beginn mit einem Sekt begrüßt, in der Pause gibt es einen Weißwein zu probieren und am Ende der Lesung genießt man noch einen Rotwein. Uwe Ittensohn, neben seiner schreibenden Tätigkeit auch Kultur- und Weinbotschaftler aus der Pfalz, wird die Weine besprechen.

Einlass: 17 Uhr