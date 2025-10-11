Wein trifft Musik

bis

Turnhalle Oberbalbach Balbachstraße 70, 97922 Lauda-Königshofen

Wein trifft Musik - Musik- u. Feuerwehrkapelle Oberbalbach.

Wir möchten Sie auf eine kulinarische Reise verbunden mit einer Weinprobe und musikalischen Beiträgen einladen.

Genießen Sie an einem legeren Abend in der Turnhalle mit musikalischer Unterhaltung durch die Musik- und Feuerwehrkapelle einen kurzweiligen Abend mit einem tollen Rahmenprogramm.

Weitere Informationen hierzu folgen.

Auf Ihren Besuch freut sich die

Musik- und Feuerwehrkapelle Oberbalbach e.V. 1927

Info

Freizeit & Erholung
