Die Kleinbottwarer LandFrauen treffen sich um 18:00 Uhr am Dorfplatz in Kleinbottwar und laufen gemeinsam über den Radweg nach Großbottwar zu den Großbottwarer Winzern zu "Wein trifft Sound". Hier haben wir einen gemütlichen Abend bei leckerem Wein, verschiedenen Essen und guter Musik. Heimfahrt per Bus möglich.