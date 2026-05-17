Wein und andere Kraftstoffe Gemischter Satz: Breitenbach & Polacek

Wein und andere Kraftstoffe – Ein literarisch-musikalischer Abend mit Polacek & Breitenbach. Musikalische Verstärkung: Reiner Hiby – Klavier, Gesang.

Polacek wuchs in einer Weingegend im österreichischen Osten auf. Die Kraft der Rebe ist quasi in seiner DNA festgeschrieben – und so erzählt er in gemischten Sätzen über den Geist des Weines und all das, was sein Kraftwerk noch so am Laufen hält.

Anna Breitenbach lässt den Wein poetisch fließen: vom Weinberg in die Weinkeller und Flaschen. Doch sie erzählt auch von anderen Kraftstoffen, die uns Genuss schenken – Sonne, Ruhe, Reife und nicht nur den Trauben.

Reiner Hiby, dessen Lebenselixier die Musik ist, bereichert den Abend als Pianist, Opernsänger und Komponist. Mit eigenen Vertonungen wird er die Lesung begleiten – und das Publikum darf gespannt sein, was ihm zu einigen von Annas Gedichten einfällt: sozusagen Welturaufführung!