Freuen Sie sich auf ein ganz besonderes Wochenende voller Genuss, regionaler Spezialitäten und stimmungsvoller Atmosphäre – beim Event „Wein und Genuss auf der Burg“ 2026!

Vor der beeindruckenden Kulisse der historischen Burg Rechberg laden wir Sie ein, exzellente Weine aus der Region und ganz Deutschland zu entdecken. Passend dazu erwartet Sie ein vielfältiges kulinarisches Angebot sowie ausgewählte Händler mit feinen Delikatessen und handgemachten Spezialitäten.

Ob zum Genießen, Schlendern oder Einkaufen – das Event schafft eine entspannte Marktatmosphäre mit liebevoll gestalteten Verkaufsständen und hochwertigen Produkten.

Genieße ausgewählte Weine in traumhafter Atmosphäre. Dazu gibt es Stände mit Spezialitäten regionaler Anbieter.