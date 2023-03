Wein und Genuss beim Kirberg

Am "Seeloch" wurde württembergische Geschichte geschrieben. Der "Hillers Loui" und "s'Mariele vom Dorf" waren damals nicht dabei, aber sie wissen, was es mit dem einst größten, künstlich angelegten See in Württemberg auf sich hatte.

In einem überschaubaren Spaziergang und festem Schuhwerk vorbei am "Seeloch" und über das "Wengertstäffele" zum "Kirberghäusle" nehmen die zwei Lauffener Originale Sie mit in die Natur.

Bei einem umfangreichen Wengertvesper mit Secco, diversen Weinen und Schnäpsla können wir hoffentlich den stimmungsvollen Sonnenuntergang genießen.