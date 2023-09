Wein und Genuss im Dorf

Beate Schiefer, Andrea Täschner

"S'Mariele vom Dorf" kennt sich hier Bestens aus. Aber auch der ehemalige Stadtbüttel "Hillers Loui" weiß, dass die "Leit vom Städtle und Dorf" eigen waren! Damals war es nicht so einfach, wenn man über den Neckar heiraten wollte! Gehen Sie mit auf eine Zeitreise, wenn zwei Lauffener Originale Alles besser wissen. "Beim Essa und Trinka verstoht m'r sich besser!". Deshalb gibt es an verschiedenen Stationen Secco, das eine oder andere Schnäpsle, diverse Weine und was "guats zum veschpern!".