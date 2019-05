× Erweitern Wein & Kultur Tage

Die Wein- und Kulturtage im Bottwartal zählen zu den schönsten Weinfestivals in Süddeutschland. Hier trifft sich, wer erlesene Weine, erstklassige Küche, Musik und Kultur in einer ganz besonderen Atmosphäre genießen will. Alle zwei Jahre locken die Veranstalter mit hochkarätigen Musikern, ihrem einzigartigen gemeinsamen Auftritt und Bestem aus Küche und Keller tausende Besucher nach Kleinbottwar.

www.wein-und-kulturtage.de

Programm 2019

Kunst in der Tenne: „Models“ – Collagen von Cindy Velz

Kunst im Park: „Damen“ – Skulpturen von Gregor Oehmann

Fr., 12. Juli 2019 / 18.00 Uhr Einlass

19.00 Uhr „High Speed“ Vergleichsweinprobe

20.00 Uhr Meena Cryle & The Chris Fillmore Band

Sa., 13. Juli 2019 / 16.00 Uhr Einlass

17.00 Uhr Silent Art Orchestra

19.00 Uhr Kulinarische Weinprobe mit Natalie Lumpp

20.00 Uhr Hotel Bossa Nova

So., 14. Juli 2019 / 11.00 Uhr Einlass, von 11.00 bis 15.00 Einlass kostenlos!

ab 12:30 Uhr Ballonmodellage mit Alex Twister

13.00 Uhr Bosch Allstars

15.00 Uhr Führung mit den Künstlern Cindy Velz und Gregor Oehmann

16.00 Uhr „High Speed“ Vergleichsweinprobe

17.00 Uhr Operngala

20:00 Uhr Marina & The Kats

Mo., 15. Juli 2019 / 18.00 Uhr Einlass

19.00 Uhr Kulinarische Weinprobe mit Natalie Lumpp

19.30 Uhr Hiss