Wein und Salz, Mehl und Schmalz. Kloster Salem und seine Güter zwischen Nürtingen und Esslingen

Die im 12. Jahrhundert gegründete Zisterzienserabtei Salem zählte bis zum Ende des Alten Reichs 1806 zu den mächtigsten und wohlhabendsten Klöstern im Land. Schon bald nach der Gründung hatte das Kloster Besitz am Neckar, im Albvorland und auf den Fildern erworben: Adelige wie die Herren von Neuffen verkauften ihre Güter an Salem – so auch in Nürtingen 1284. Für mehr als 350 Jahre sollte das Kloster am Bodensee zu einem Machtfaktor in württembergischen Amtsstädten werden. Die Zisterzienser produzierten und verkauften Überschüsse, sie handelten mit Waren und erwirtschafteten Gewinn, der fürstliche Repräsentation ermöglichte. Der Vortrag von Manfred Waßner, Leiter des Kreisarchivs Esslingen, geht den Ursprüngen des Salemer Besitzes in Nürtingen und Umgebung nach und zeigt, wie die Mönche in der Stadt lebten und wahrgenommen wurden.