Wein und Kabarett

Die Weindorfgemeinschaft präsentiert eine ganz besondere Degustation mit sechs regionalen Weinen und eigenen Texten zum Genießen und Mitdenken von Thomas C. Breuer. Breuer unternimmt natürlich auch Streifzüge in benachbarte alkoholische Regionen und leuchtet das Verhältnis zwischen Alkohol, Politik und Kirche neu aus - mit Liedern, mit Trost, Geselligkeit, Nächstenliebe (in vino caritas) sowie Gesundheit (in vino sanitas).

Die Veranstaltung ist Teil der WEINDORF AUSLESE

Nach der Absage des "normalen" Heilbronner Weindorfs gestalten die Weindorf-Beschicker vom 9. bis 19. September mit dezentralen Angeboten ein buntes Programm mit Weinwanderungen, Weingut-Hopping, Afterwork-Weinproben oder "Wein & Kulinarik".

