Bei der informativen und zugleich unterhaltsamen Weinprobe dreht sich alles darum, wie gut Wein und Schokolade zusammenpassen.

Silvia Friedrich verspricht in ihrer Weinprobe ein „besonderes Erlebnis“ und rät den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sich einfach darauf einzulassen und etwas Neues auszuprobieren. Die Aromen von Wein und Schokolade können perfekt harmonieren und auch spannende Geschmackserlebnisse bieten.

Die Weinprobe „Wein und Schokolade“ umfasst jeweils vier Wein- und Schokoladenproben perfekt aufeinander abgestimmt und den entsprechenden Erläuterungen dazu.

Anmeldung unter info@kloster-bronnbach.de oder Telefon 09342 / 935202020