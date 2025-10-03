Kürbis trifft "Wein unter Palmen"

Genießen Sie ein einzigartiges auf Kürbisspezialitäten ausgerichtetes Catering mit Weinausschank im Palmengarten.

Am Samstag mit Live-Musik

Wann: Freitag 03.10.25 ab 12 Uhr

14 - 17 Uhr Kürbischnitzen für Kinder mit Hans Krauss