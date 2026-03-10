Kürbis trifft "Wein unter Palmen"

Erlebe ein gemütliches Wochenende voller Genuss und herbstlicher Atmosphäre beim Weingut Seybold.

Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Event für alle Sinne. Neben feinen Weinen des Weinguts stehen verschiedene, frisch zubereitete Kürbisspezialitäten auf der Speisekarte – die perfekte Stärkung an gemütlichen Herbsttagen.

Wer noch nach der passenden Herbstdekoration oder Zutaten für die eigene Küche sucht, wird hier fündig: Vor Ort gibt es eine große Auswahl an Zier- und Speisekürbissen zum Stöbern und Mitnehmen.

Genießen Sie ein einzigartiges auf Kürbisspezialitäten ausgerichtetes Catering mit Weinausschank im Palmengarten.

Große Auswahl an Zier- & Speisekürbissen

Am Freitag wird es kreativ! Von 14:00 bis 17:00 Uhr sind alle Kinder herzlich zum großen Kürbisschnitzen mit Hans Krauss eingeladen.