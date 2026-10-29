Zum Jahreswechsel erwartet Sie ein abwechslungsreiches Angebot für Genießer. Lassen Sie das alte Jahr bei einem guten Glas Wein Revue passieren und feiern Sie gemeinsam mit Familie, Freunden und anderen Gästen in entspannter Atmosphäre.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Freuen Sie sich auf kulinarische Köstlichkeiten und den passenden Weinausschank im Palmengarten.

Verbringen Sie die letzten Stunden des Jahres in geselliger Runde und genießen Sie das besondere Flair des festlich dekorierten Palmengartens. Ob mit Familie, Freunden oder als Treffpunkt für Weinliebhaber – „Silvester unter Palmen“ bietet den passenden Rahmen für einen gelungenen Jahreswechsel.