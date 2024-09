Wein Villa on Tour: Genossenschaftskellerie Heilbronn im PLANA Küchenstudio

Heilbronn, die traditionsreiche Weinstadt am Neckar, bietet eine einzigartige Mischung aus urbanem Flair mit vielen überraschenden Angeboten im Einzelhandel und Weinberge, die fast bis in die City reichen.

Und dazu äußerst profilierte Wengerter, die mit Herzblut ihrem Geschäft nachgehen. Das hat Seltenheitswert in Deutschland. Ab Juli dürfen Sie sich auf die neue Veranstaltungsreihe „Wein Villa on Tour“ freuen.

Am 8. Oktober um 18 Uhr bietet die Genossenschaftskellerei Heilbronn im Rahmen der "Wein Villa on Tour"seine Weine zur Verkostung im PLANA Küchenstudio, Allee 27 an.

Besprochen und zur Verkostung gereicht werden jeweils mindestens 6 Weine. Dazu gibt es kleine Leckereien aus der Wein-Villa-Küche von Jürgen Sawall. Eine Anmeldung ist erforderlich und erfolgt für alle Termine über die Genossenschaftskellerei Heilbronn telefonisch 07131 15790 oder per Mail an info@wg-heilbronn.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Weitere Veranstaltungen der Reihe "Wein Villa on Tour":

Das Weingut Amalienhof präsentiert im Conceptstore KAI in der Heilbronner Kaiserstraße 29-31 seine Produkte.

Das Weingut Albrecht-Kiessling lädt bei Möbel Rieger, im Neckargarten 16 zum Weingenuss ein

Die Winzer sind an den Abenden jeweils persönlich anwesend. Weitere Termine folgen.