Wein Villa on Tour: Weingut Albrecht-Gurrath im uih - urban innovation hub!

Die Wein Villa und Gewerbetreibende laden Sie ein!

Erleben Sie die Heilbronner Wein Villa unterwegs! Genießen Sie einen entspannten Abend bei einer exklusiven Weinprobe in ausgewählten Geschäften der Heilbronner Innenstadt.

Einmal im Monat, dienstags nach Ladenschluss, laden die Gesellschafter der WeinVilla zu einem besonderen Genusserlebnis ein. Sie erwartet ein prickelnder Sektempfang, eine erlesene 5er-Weinprobe und leckere Häppchen aus der Wein Villa.

Am 11. November um 18 Uhr bietet das Weingut Albrecht-Gurrath im Rahmen der "WeinVilla on Tour" seine Weine zur Verkostung im uih - urban innovation hub!, an.

Weitere Veranstaltungen der Reihe Wein Villa on Tour:

Weine der Genossenschaftskellerei WG Heilbronn werden bei Seel Schreibwaren verkostet

Weine vom Weingut G.A. Heinrich werden im Kaffeehaus Hagen verkostet

Weine vom Weingut Drautz-Able werden bei Schuh Kaufmann verkostet

Weine vom Weingut Rolf Heinrich werden bei Betten Friz in Heilbronn verkostet

Weine vom Weingut Amalienhof werden bei der Goldschmmiede Hofmann verkostet

Die Veranstaltung dauert jew. ca. 2,5 Stunden.