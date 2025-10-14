Wein Villa on Tour: Weingut Amalienhof bei der Goldschmiede Hofmann

Die Wein Villa und Gewerbetreibende laden Sie ein!

Erleben Sie die Heilbronner Wein Villa unterwegs! Genießen Sie einen entspannten Abend bei einer exklusiven Weinprobe in ausgewählten Geschäften der Heilbronner Innenstadt.

Einmal im Monat, dienstags nach Ladenschluss, laden die Gesellschafter der WeinVilla zu einem besonderen Genusserlebnis ein. Sie erwartet ein prickelnder Sektempfang, eine erlesene 5er-Weinprobe und leckere Häppchen aus der WeinVilla.

Am 14. Oktober um 18 Uhr bietet das Weingut Amalienhof im Rahmen der "WeinVilla on Tour" seine Weine zur Verkostung bei der Goldschmiede Hofmann, an.

Weitere Veranstaltungen der Reihe Wein Villa on Tour:

Weine vom Weingut Albrecht-Gurrath werden im uih - urban innovation hub! verkostet

Die Veranstaltung dauert jew. ca. 2,5 Stunden.