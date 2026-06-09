Wein Wandern Genuss

Genussreicher Weinspaziergang am Jesinger Wengertwegle, der Obst und Weinbauverein Unterjesingen und die Wengerterfamilien laden Sie zum Genießen und Verweilen ein.

An 10 Weinständen entlang des Jesinger Wengertwegle schenken die Wengerter ihre Qualitätsweine aus und bieten regionale Köstlichkeiten an.

Ob Weine aus neuen oder alt bewehrten Rebsorten, ob Gegrilltes oder leckerer Käse, es ist für Jeden etwas dabei. Eine einzigartige Weinvielfalt wird an dem Weinwandertag geboten sein, ob junge oder alteingesessene Wengerter alle präsentieren Ihr Handwerk und schenken ihre Qualitätsweine aus. Das Keltermuseum und das Kaffee haben ebenfalls geöffnet, hier kann auch wie an allen Weinständen ein Glas erworben werden. Am besten kommen Sie mit der Ammertalbahn und folgen den Ausschilderungen. Mit dem PKW bitte am Sportplatz parken und der Zuwegung folgen.