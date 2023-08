Wein Wege² Wandern, entdecken und genießen

Unter diesem Motto laden die Perlengemeinden Öhringen und Pfedelbach zu einer genussvollen Herbstwanderung der besonderen Art entlang der beiden neu gestalteten Wein Wege in Michelbach und Heuholz ein.

Im Rahmen von zwei geführten Weinwanderungen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, wissenswertes, spannendes und amüsantes über den Weinbau in der Region zu erfahren. Damit jeder, egal ob Herzblutwinzer oder Genussmensch, auf seine Kosten kommt, thematisieren die Wege unterschiedliche Schwerpunkte. In Michelbach dreht sich alles rund um den Weinanbau. Hier werden die Teilnehmer von Wengerter Urgestein Wilfried Uhlmann begleitet, der von vielen Anekdoten aus der Region und Lustigem vom „Gäwele“ berichten kann. In Heuholz dreht sich alles um dem Weingenuss. Welches Glas für welchen Wein, wie hat sich die Weinkultur in der Region überhaupt entwickelt und welcher Wein passt eigentlich am besten zu Hohenloher Blooz? All das und noch viel mehr können die Besucher bei der gemeinsamen Tour mit der ehemaligen Württemberger Weinkönigin und Winzerin Tamara Elbl erfahren.

Nicht fehlen darf bei einer solchen Tour natürlich der regionale Genuss. Während den Wanderungen werden feine Tröpfchen der regionalen Weinerzeuger verkostet und jeder Teilnehmer erhält einen Genussbeutel, mit einer Vielzahl von Leckereien aus der Küche der Untersteinbacher Landfrauen.

Absolutes Highlight der Tour ist ein gemeinsames Picknick mit deftigem Hohenloher Vesper in Mitten einer idyllischen Streuobstwiese.

Tour 1: Dem Weingenuss auf der Spur

Treffpunkt 17.9.2023 13:00 Uhr

Wegstrecke ca. 6,5 km, Führung mit Tamara Elbl

Tour 2: Den regionalen Weinbau entdecken

Treffpunkt 17.9.2023 13:00 Uhr

Wegstrecke ca. 8,3 km, Führung mit Wilfried Uhlmann