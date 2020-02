Weinauktion zugunsten der Aktion „Große Hilfe für kleine Helden“

Wer den vielleicht ältesten Trollinger der Welt von 1959 sein Eigen nennen möchte, der sollte sich den 27. März 2020 im Kalender anstreichen. An diesem Freitag findet eine exklusive Weinauktion mit rund 50 Losen im Heilbronner Schießhaus statt. Moderator Rudolf Knoll, VINUM-Redakteur und Weinexperte, wird nicht nur Raritäten und Schätze aus den Weinkellern der Heilbronner Wein Villa Gesellschafter unter den Hammer bringen, sondern auch eine Doppelmagnum Spätburgunder Beerenauslese in der Holzkiste, ein Siegerwein von VINUM, gestiftet von einem Pfälzer Winzer. Alles für einen guten Zweck.

Der Saal öffnet um 16.30 Uhr. Es gibt schwäbische Tapas und es werden Proben von den zu ersteigernden Weinen ausgeschenkt. Um 17 Uhr beginnt die Versteigerung. Der Nettoerlös der Auktion geht zugunsten der Aktion Große Hilfe für kleine Helden, die kranke Kinder und ihre Familien während des stationären Aufenthalts an der Heilbronner Kinderklinik - aber auch in der Zeit danach - unterstützt. Infos zur Stiftung: www.grosse-hilfe.de

Der Weinbau ist prägend für die Kultur und das Leben in Heilbronn.

Tausende Gäste flanierten im letzten Sommer allabendlich mit dem Weinglas über die Bundesgartenschau. Weinproben, Weinwanderungen, der Besuch einer urigen Besenwirtschaft oder die zahlreichen Weinfeste der Stadt vermitteln die Leidenschaft, mit der der Weinbau in Heilbronn betrieben wird. Ab April lockt der Wein Pavillon der Wein Villa an das Neckarufer und der Weinausschank im Wengerthäusle am Wartberg bietet beim zünftigen Vesper und einem Glas Wein einem faszinierenden Blick auf die älteste Weinstadt Württembergs, deren beliebtes Weindorf vom 10. bis 20. September 2020 auf eine 50-jährigen Geschichte zurückblicken kann. Wir möchten Sie deshalb zu diesem ganz besonderen Wein-Highlight nach Heilbronn einladen.