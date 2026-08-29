Weinausschank-Termine am römischen Gutshof

Termine für den Weinausschank am Römischen Gutshof: Genieße prämierte Weine der Lauffener Weingärtner, antike Geschichte & den besten Blick aufs Neckartal.

Wo vor rund 2.000 Jahren schon Reben wuchsen, lassen sich heute exzellente regionale Tropfen mit Aussicht genießen. Der Weinausschank am Römischen Gutshof in Lauffen thront in idyllischer Lage über dem Neckar und bietet freien Blick über das Tal. Direkt an den konservierten Mauern einer antiken Villa Rustica öffnet an ausgewählten Sonntagen ein mobiler Weinausschank. Die Lauffener Weingärtner und lokale Vereine bewirten dich hier mit prämierten Weinen und Snacks, wie die ein oder andere "Rote Wurst".

Informationstafeln auf dem Gelände erklären die Geschichte der vier freigelegten Gebäude und machen die Rast zu einem kulturellen Erlebnis.