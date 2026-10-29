Weinausschank-Termine am römischen Gutshof

Wo vor rund 2.000 Jahren schon Reben wuchsen, lassen sich heute exzellente regionale Tropfen mit Aussicht genießen. Der Weinausschank am Römischen Gutshof in Lauffen thront in idyllischer Lage über dem Neckar und bietet freien Blick über das Tal.

Direkt an den konservierten Mauern einer antiken Villa Rustica öffnet an ausgewählten Sonntagen ein mobiler Weinausschank. Die Lauffener Weingärtner und lokale Vereine bewirten dich hier mit prämierten Weinen und Snacks, wie die ein oder andere "Rote Wurst".

Informationstafeln auf dem Gelände erklären die Geschichte der vier freigelegten Gebäude und machen die Rast zu einem kulturellen Erlebnis.

Mach daraus einen schönen Tagesausflug:

Für Wanderer: Der Gutshof ist der ideale Rastplatz für deine Wanderung. Vom Lauffener Städtle aus erreichst du die Anlage nach rund 2 Kilometern Fußweg (z. B. über die hangseitige La-Ferté-Bernard-Straße).

Unser Tipp: Wandere von dort aus noch etwa 800 Meter weiter durch die Weinberge zum spektakulären Aussichtspunkt am Krappenfelsen.

Für Radfahrer: Wenn du auf dem beliebten Neckartal-Radweg unterwegs bist, wechselst du in Lauffen zwischen der historischen Regiswindiskirche und der alten Rathausburg einfach die Flussseite. Nach einem kleinen, lohnenden Umweg von etwa 2,5 Kilometern erreichst du die Ausschankstation inmitten der berühmten Steillagen.

Gut zu wissen:

Die Termine werden mit viel Herzblut von wechselnden Akteuren gestaltet, was jeden Aufenthalt einzigartig macht.

Termine 2026