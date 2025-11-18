Weinausschank "Christophsblick" am Michaelsberg

Ab sofort begrüßen wir Sie hier jeden Samstag & Sonntag mit feinen Weinen und kleinen Speisen – liebevoll zubereitet & serviert von beteiligten Winzern, Freunden und Familien. Radler- & Wander-Rast auch mit alkoholfreien Getränken und kleinen Snacks.

Der Weinausschank „Christophsblick“ liegt am Michaelsberg, dem Wächter des Zabergäu und bietet eine herrliche Aussicht über den Naturpark Stromberg-Heuchelberg und das Neckartal.

Gemeinsam mit den Weingärtner Cleebronn-Güglingen mit den Weinbaubetrieben Storz Weinkellerei, Weingut Holzwarth und Weingut Ranspacher hat der traditionelle Weinausschank Näser ein neues Zuhause bekommen.

Entstanden ist ein moderner Ausschank an einem Ort mit besonderer Aussicht. Hier lässt sich Wein nicht nur trinken, sondern erleben: authentisch, regional und genau dort, wo er seine Wurzeln hat.

Das neue Gebäude fügt sich harmonisch in die umgebende Landschaft ein und lädt dazu ein, die Weine der Region in entspannter Atmosphäre zu genießen.

Neben den Weinen der Winzer stehen auch Traubensaft, Traubensaftschorle, Apfelsaftschorle und Wasser zur Auswahl – für Erfrischung ist also immer gesorgt.

Neueröffnung 2025

Im Jahr 2025 wurde der Weinausschank am Michaelsberg umgebaut. Jetzt auch mit Indoor-Sitzplätzen und barrierefreier WC-Anlage.