Weinausschank "Christophsblick" am Michaelsberg

Der Weinausschank „Christophsblick“ liegt am Michaelsberg, dem Wächter des Zabergäu und bietet eine herrliche Aussicht über den Naturpark Stromberg-Heuchelberg und das Neckartal.

Hier betreiben die Weingärtner Cleebronn-Güglingen gemeinsam mit den Weinbaubetrieben Storz, Holzwarth und Ranspacher Hof einen Weinausschank jeden Samstag & Sonntag. Hier lässt sich Wein nicht nur trinken, sondern erleben: authentisch, regional und genau dort, wo er seine Wurzeln hat.Das lichtdurchflutete Gebäude fügt sich harmonisch in die umgebende Landschaft ein und lädt dazu ein, die Weine der Region in entspannter Atmosphäre zu genießen.

Neben den Weinen der Winzer stehen auch Traubensaft und Kaffeespezialtitäten zur Auswahl sowie eine leckere Auswahl an Speisen – für das leibliche Wohl ist also rundum gesorgt.