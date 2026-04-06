Weinausschank Hütte im Bühl

Idyllisch am Waldrand und zwischen Weinbergen lädt der Weinausschank zwischen Brackenheim und Nordheim ein, die Weine der Privatkellerei Rolf Willy zu genießen.

Bühl-Hütte – Genuss am Jupiterberg

Wie der Name schon andeutet, liegt der Weinausschank am Fuße des malerischen Jupiterberges, denn „Bühl“ bedeutet „Hügel“. Umgeben von Weinreben und Wald genießen Sie hier neben Wein auch spritzigen Sekt und alkoholfreie Getränke. Dazu gibt es kleine Speisen.

Öffnungszeiten

Vom 26.04.-25.10.2026 hat die Bühl-Hütte bei gutem Wetter an Sonn- und Feiertagen von 11-18 Uhr geöffnet.