Weinausschank Hütte im Bühl

Weinhüttle „im Bühl“ – Genuss am Jupiterberg

Wie der Name schon andeutet, liegt der Weinausschank am Fuße des malerischen Jupiterberges, denn „Bühl“ bedeutet „Hügel“. Umgeben von Weinreben und Wald genießen Sie hier neben Wein auch spritzigen Sekt und alkoholfreie Getränke. Dazu gibt es kleine Speisen.

Öffnungszeiten

Von Mitte April bis Mitte Oktober ist das Weinhüttle „im Bühl“ nur bei gutem Wetter an Sonn- und Feiertagen in der Regel von 11 bis 18 Uhr geöffnet.