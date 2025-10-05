Weinausschank am Wildenberg

im Grantschener Weinhäusle

bis

Weinsberg-Grantschen Wimmertaler Str. 13, 74189 Weinsberg

Weinausschank auf dem Wildenberg in Grantschen mit Weinen der Grantschen Weine eG. Atemberaubende Aussicht über das Weinsberger Tal und leckere Weine.

Hoch oben in den Weinbergen am Wildenberg lädt das Grantschener Weinhäusle dazu ein, bei einem guten Glas Wein die beeindruckende Aussicht über Grantschen und das Weinsberger Tal zu genießen.

Auf der Karte stehen vor allem lokale Weine, insbesondere der Grantschen Weine eG, ergänzt durch alkoholfreie Getränke und kleine Snacks für den Hunger zwischendurch. Oft gibt es auch Kaffee und Kuchen.

Info

Essen & Trinken
