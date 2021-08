Immer sonntags bei gutem Wetter findet hinter dem Kellereigebäude der Heuchelberg Weingärtner ein Weinausschank im Grünen, von 11:00 Uhr bis ca. 17 Uhr mit Grill, Chill & Co. statt.

Die aktuellen Corona-Inzidenzwerte spielen mit und es ist derzeit weiterhin kein Corona-Test-Nachweis mehr erforderlich!

Genießen Sie die tollen Weine, Perlweine, Seccos und Cocktails der Heuchelberg Weingärtner in angenehmer Atmosphäre an Sitzgarnituren, in Liegestühlen oder auch auf der Liegewiese und gönnen Sie sich eine völlig entspannte Auszeit beim Wein.

Probieren Sie insbesondere auch die neuen Weinkreationen wie „Move for Nature“, „Date me“ oder auch „Für Weltretter“ – es lohnt sich!

Kulinarisch:

Der Gastro-Partner Metzgerei Geiger aus Nordheim um Fleisch-Sommelier Christian Geiger wird Sie mit tollen Spezialitäten vom Grill verwöhnen. Zusätzlich erwartet Sie jeden Sonntag ein tolles Grill-Special.

Für die kleinen und die großen „Kinder“ gibt es außerdem zur Erfrischung eine schöne Auswahl an Eis (von „Capri“ bis „Magnum“).

Zum Picknick auf der Liegewiese verleihen die Heuchelberg Weingärtner am Weinausschank-Container isolierte Decken samt tollem Picknick-Tisch mit Halterung für Flaschenkühler und Gläser sowie Flaschenkühler. Sollten nicht ausreichend Decken vorhanden sein, bringen Sie gerne Ihre eigene Picknick-Decke mit.

Die Picknick-Variationen zum Start sind:

Antipasti-Mix mit Salami, Parmesan-Käse, Oliven und Kirschtomaten

Käsewürfel aus Emmentaler Käse mit marinierten Zwiebeln

Wurstsalat

Dazu gibt’s am Ausschank-Container die passenden Weine.

Großzügige Parkmöglichkeiten (auch für WoMos) direkt auf dem Hof der Heuchelberg Weingärtner

Straßenbahnanschluss nur 8 Gehminuten entfernt

Gut per Fahrrad oder zu Fuß über den Heuchelberg erreichbar