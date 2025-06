Weinausschank am Näser

Sonn- & Feiertags am Cleebronner Michaelsberg - die "kleine Weinprobe" mit herrlicher Aussicht. Radler- & Wander-Rast auch mit alkoholfreien Getränken und kleinen Snacks.

Der Weinausschank Näser liegt am Michaelsberg, dem Wächter des Zabergäu und bietet eine herrliche Aussicht über den Naturpark Stromberg-Heuchelberg und das Neckartal.

Neben den Weinen der Cleebronner Winzer sind auch Traubensaft & Traubensaftschorle, Apfelsaftschorle sowie Wasser im Angebote.

Öffnungszeiten

In der Regel geöffnet Sonn- und Feiertage von Ende März bis Mitte November von 11 bis 18 Uhr – auch bei schlechtem Wetter.

Im Jahr 2025 wird der Weinausschank am Michaelsberg umgebaut. Bis zur Eröffnung der neuen Weinterrasse am Michaelsberg - dann auch mit Indoor-Sitzplätzen und barrierefreier WC-Anlage - findet der Weinausschank an der "alten Location" etwas weiter oben direkt im Steinbruch statt.

Die beiden Standorte liegen nur rund 100m voneinander entfernt.