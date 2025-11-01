Weinausschankhütte im Zweifelberg

Direkt am Weinlehrpfad am Zweifelberg, zwischen Brackenheim-Neipperg und Brackenheim-Haberschlacht, liegt der Weinausschank der Weingärtner Stromberg-Zabergäu.

Genießen Sie hervorragende Weine inmitten der Weinberge und lassen Sie es sich bei herrlicher Aussicht über die Rotweinregion des Zabergäus gut gehen. Die kleine Weinprobe steht hier im Vordergrund, aber auch alkoholfreie Getränke, Snacks und die ein oder andere "Rote Wurst" sind im Angebot.

Gut lässt sich der Besuch am Weinausschank mit einem kurzen Spaziergang über den Weinlehrpfad gleich nebenan verbinden.

Öffnungszeiten 2025

ab voraussichtlich Mitte März geöffnet:

sonntags bei gutem Wetter von 11 bis 18 Uhr

ab Anfang September bis Anfang November auch samstags:

samstags bei gutem Wetter von 12 bis 18 Uhr