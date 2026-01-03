Weinausschankhütte im Zweifelberg

Direkt am Weinlehrpfad am Zweifelberg, zwischen Brackenheim-Neipperg und Brackenheim-Haberschlacht, liegt der Weinausschank der Weingärtner Stromberg-Zabergäu.

Genießen Sie hervorragende Weine inmitten der Weinberge und lassen Sie es sich bei herrlicher Aussicht über die Rotweinregion des Zabergäus gut gehen. Die kleine Weinprobe steht hier im Vordergrund, aber auch alkoholfreie Getränke, Snacks und die ein oder andere "Rote Wurst" sind im Angebot.

Gut lässt sich der Besuch am Weinausschank mit einem kurzen Spaziergang über den Weinlehrpfad gleich nebenan verbinden.

Öffnungszeiten 2026

Bei gutem Wetter sonntags geöffnet

März - Juli | von 11 - 18 Uhr

September - Dezember | von 11 - 18 Uhr

September und Oktober auch Samstag geöffnet!

Sundowner

Das Afterwork mit dem schönsten Ausblicken. Genießt den Sonnenuntergang bei loungiger Musik und startet in das Wochenende bei leckerem Wein, Sekt und spritzigen Cocktails - dazu gibt es Rote Wurst und andere Leckereien.

22. Mai 2026

12. Juni 2026

10. Juli 2026

07. August 2026

Verlässliche Öffnungszeiten am besten vorher telefonisch erfragen, Weingärtner Stromberg-Zabergäu eG.