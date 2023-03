Weinausschank Martin-Heinrich-Wengerthäusle

Kleines Paradies am Wartberg.

Die Betriebe der Wein Villa schenken im Wechsel aus. Mit Schmalzbrot, Käse und Brezeln bieten die Wengerter ganz in der Tradition eines „Vespers am Wengert-Häusle“ auch eine Kleinigkeit zu essen an. Bei Sonnenuntergang mit Blick auf die Stadt hier sitzen und ein Glas Wein mitten in der Weinlandschaft genießen, das ist doch wie ein kleines Paradies!

Öffnungszeiten

samstags von 14 Uhr bis Sonnenuntergang

sonntags von 12 Uhr bis Sonnenuntergang

feiertags von 12 Uhr bis Sonnenuntergang

Termine:

08. – 10.04. Genossenschaftskellerei Heilbronn (Mathias Haag)

15. – 16.04. Weingut Fischer

22. – 23.04. Weingut Amalienhof

29.04. – 01.05. Ökoweingut Stutz

06. – 07.05. Weingut Kistenmacher-Hengerer

13. – 14.05. Weingut Albrecht-Kiessling

20. – 21.05. Weingut Rolf Heinrich

27. – 29.05. Weingut Albrecht-Gurrath (Pfingsten)

03. – 04.06. Genossenschaftskellerei Heilbronn (Familie Winter/Springer)

10. – 11.06. Weingut Felix Springer

17. – 18.06. Weingut Helga Drauz

24. – 25.06. Genossenschaftskellerei Heilbronn (Weinsüden Pop-up)

01. – 02.07. G.A. Heinrich & Alexander Bauer

08. – 09.07. Weingut Fischer

15. – 16.07. Weingut Drautz-Able

22. – 23.07. Weingut Springer

29. – 30.07. Weingut Amalienhof

05. – 06.08. Ökoweingut Stutz

12. – 13.08. Genossenschaftskellerei Heilbronn

19. – 20.08. Weingut Rolf Heinrich

26. – 27.08. Weingut Kistenmacher-Hengerer

02. – 03.09. Weingut Albrecht-Kiessling

09. – 10.09. Verkehrsverein HN oder Genossenschaftskellerei Heilbronn

16. – 17.09. Verkehrsverein HN oder Genossenschaftskellerei Heilbronn

23. – 24.09. Genossenschaftskellerei Heilbronn

30.09. – 01.10. Ökologisches Weingut Schäfer-Heinrich

07. – 08.10. G.A. Heinrich & Alexander Bauer

14. – 15.10. Weingut Albrecht-Gurrath

21. – 22.10. Genossenschaftskellerei Heilbronn (Mathias Haag)

28. – 29.10. Genossenschaftskellerei Heilbronn (Familie Winter/Springer)