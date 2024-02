Weinausschank & Weekendshopping

Nun gibt’s vom Weinausschank auch eine Winter-Edition.

Unter dem Motto „Weinausschank und Weekend-Shopping“ gibt es an den kommenden Samstagen, bis einschließlich 2.3.24 erstmals eine Winter-Ausgabe der beliebten Innenstadt-Aktion.

Am Deutschordenplatz erhalten Passantinnen und Passanten nicht nur ein Gläschen Wein aus der Region, sondern auch einen spritzigen Secco oder – passend zur Jahreszeit – einen heißen Glühwein. Organisiert hat den Weinausschank erneut die Wirtschaftsförderung der Stadt.

Das Angebot vor der Schloss-Kulisse wird seit Herbst 2022 in regelmäßigen Abständen neu aufgelegt. „Der Weinausschank kommt immer gut an und passt sehr gut zur Aufenthaltsqualität in unserer Stadt. Zuletzt hat das Winter-Street-Food-Festival gezeigt, dass die Menschen auch in der kalten Jahreszeit gerne hier zusammenkommen“, sagt Stadtmarketingbeauftragte Lorena Klingert.